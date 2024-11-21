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Пресса

Bloomberg: Байден намерен списать Украине миллиарды долларов долга

Украина
Война в Украине
Выборы в США
время публикации: 21 ноября 2024 г., 09:35 | последнее обновление: 21 ноября 2024 г., 09:39
Bloomberg: Байден намерен списать Украине миллиарды долларов долга
AP Photo/Godofredo A. Vásquez

Как сообщает агентство Bloomberg, администрация США сообщила Конгресс о намерении списать Украине долг в размере 4,65 миллиарда долларов. Согласно посланию, это отвечает национальным интересам США и его партнеров по Евросоюзу, "Большой семерки" и NATO.

Многие республиканцы уже выступили против инициативы. Они считают, что нельзя позволять администрации Джо Байдена возложить на американский народ ответственность за долг другого государства.

Ранее Байден называл главной задачей последних месяцев своего президентства укрепление обороноспособности Украины. Новоизбранный президент Дональд Трамп выступал против оказания этой стране многомиллиардной финансовой и военной помощи.

Пресса
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