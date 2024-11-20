Axios: Израиль не будет принуждать палестинцев покинуть север сектора Газы

На прошлой неделе Израиль официально пообещал администрации президента США Джо Байдена не принуждать палестинцев покинуть сектор Газы и не морить голодом гражданское население сектора. Об этом сообщает Барак Равид в своей статье в Axios.

Он пишет, что израильское руководство в ответ на ультиматум, выдвинутый 13 октября госсекретарем Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином по поводу гуманитарного кризиса в секторе Газы, отправило в США 23-страничное письмо, подписанное министром стратегического планирования Роном Дермером и министром обороны Исраэлем Кацем.

В этом документе, копия которого попала к Равиду, перечисляется длинный список шагов для улучшения гуманитарной ситуации в секторе, которые израильтяне предприняли за последний месяц или планируют предпринять в ближайшее время. При этом в США убеждены, что без ультиматума, в соответствии с которым США прекратят поставки Израилю оружия, израильское руководство не пошло бы на эти шаги.

В письме сказано, что Израиль не ведет и не будет вести политику принудительной эвакуации гражданского населения откуда-либо в секторе Газы, включая северную часть сектора: ЦАХАЛ не принуждает к эвакуации, он лишь предупреждает гражданских лиц в определенных районах перед военными операциями. При этом палестинцы, которые решают остаться, учитываются при планировании операций, включая обеспечение их всем необходимым и гуманитарной помощью.

Тем не менее, Равив указывает, что на практике из-за военной операции в Джабалии были вынуждены уйти 55 тысяч палестинцев, и сотни палестинцев, в том числе женщины и дети, были убиты в ходе операции, в том числе при авиаударах по жилым зданиям.

По его словам, Кац и Дермер опровергли утверждение, что Израиль морит голодом жителей севера сектора Газы, чтобы заставить террористов ХАМАСа сдаться, они заявили, что Израиль не ограничивает въезд в любой район сектора грузовиков с гуманитарной помощью, и точно не делает этого, чтобы вынудить гражданских уйти.

После ультиматума со стороны США Израиль увеличил количество грузовиков с гуманитарной помощью до 200 в день, и кабинет безопасности приказал ЦАХАЛу увеличить это количество до 250 грузовиков в день. США требуют поставки 350 грузовиков в день, но Кац и Дермер утверждают, что ООН не способна отправлять к пограничным переходам достаточное количество грузовиков.

Одним из требований США было позволить представителям Международного Комитета Красного Креста посещать заключенных в израильских тюрьмах террористов для оценки условий содержания задержанных в секторе Газы. Израильские министры подчеркнули, что Израиль не готов на это пойти, поскольку МККК нарушил собственные декларируемые принципы беспристрастности и конфиденциальности, игнорируя израильских заложников в Газе. Однако Израиль готов создать независимую группу из бывших судей и иностранных наблюдателей, которые смогут посещать изоляторы и тюрьмы.

Еще один пункт беспокойства США – принятый Израилем закон о запрете деятельности Агентства ООН по помощи палестинским беженцам UNRWA на территории Израиля, вследствие которого любое сотрудничество израильских служб с UNRWA было прекращено. Дермер и Кац ответили, что Израиль хочет обсудить с США перевод гуманитарных задач в секторе Газы и в арабских населенных пунктах Иудеи и Самарии другим гуманитарным агентствам до окончательного вступления закона в силу. Они также указали, что в предоставление услуг образования и социального обеспечения палестинцам в Восточном Иерусалиме возьмет на себя иерусалимский муниципалитет вместо UNRWA.