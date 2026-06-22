"Маaрив": Роман Гофман инициировал масштабные проверки и изменение концепции "Мосада"

Новый глава "Мосада" Роман Гофман начал масштабную проверку деятельности израильской разведки, пересматривая задачи, методы работы и организационную структуру службы. Об этом пишет обозреватель Бен Каспит в своей статье в "Маариве", в которой он приводит сообщения источников, знакомых с ситуацией "изнутри".

По утверждению Бена Каспита, Гофман намерен заново проанализировать ключевые принципы работы организации и не считает себя связанным прежними подходами и решениями. Для этой цели он создал группу из пяти внешних советников, ранее не служивших в "Мосаде". Им поручено изучить деятельность разведслужбы и подготовить рекомендации по вопросам задач организации, методов работы и распределения ресурсов.

Привлечение внешних консультантов встретило неоднозначную реакцию внутри "Мосада", где традиционно большое значение придается секретности и ограничению доступа посторонних к внутренней работе организации.

Гофман, как указывает Каспит, рассматривает также возможность внедрения практики, принятой в ЦАХАЛе, когда за каждым руководителем высокого уровня закрепляется опытный бывший обладатель аналогичной должности, выступающий в роли советника.

Кроме того, новый глава разведслужбы, как утверждается, намерен провести дополнительное расследование обстоятельств провала 7 октября, не ограничиваясь внутренними проверками, проведенными при его предшественнике Давиде Барнеа.

Гофман считает главным приоритетом "Мосада" Иран, уделяя особое внимание иранской ядерной программе и борьбе против режима в Тегеране.

Вместе с тем, как пишет "Маарив", в руководстве разведслужбы обсуждается возможность расширения задач организации. Среди рассматриваемых идей — участие "Мосада" в противодействии международным кампаниям по делегитимации Государства Израиль.