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Израиль

Спустя четыре дня после назначения на пост главы "Мосада" Гофман уволил своего заместителя

"Мосад"
Назначения
время публикации: 06 июня 2026 г., 21:56 | последнее обновление: 06 июня 2026 г., 21:56
Спустя четыре дня после назначения на пост главы "Мосада" Гофман уволил своего заместителя
Chaim Goldberg/Flash90

Спустя четыре дня после назначения на пост главы "Мосада" Роман Гофман отправил в отставку своего заместителя, имя которого не раскрывается, он фигурирует под инициалом "Алеф".

В заявлении канцелярии премьер-министра говорится, что Гофман намерен назначить нового заместителя из числа сотрудников организации. Гофман поблагодарил "Алеф" за 22 года оперативной службы.

Увольнение объясняется желанием нового главы "Мосада" самому подобрать команду, с которой он будет работать в ближайшие годы.

Израиль
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