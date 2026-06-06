Спустя четыре дня после назначения на пост главы "Мосада" Гофман уволил своего заместителя

Спустя четыре дня после назначения на пост главы "Мосада" Роман Гофман отправил в отставку своего заместителя, имя которого не раскрывается, он фигурирует под инициалом "Алеф".

В заявлении канцелярии премьер-министра говорится, что Гофман намерен назначить нового заместителя из числа сотрудников организации. Гофман поблагодарил "Алеф" за 22 года оперативной службы.

Увольнение объясняется желанием нового главы "Мосада" самому подобрать команду, с которой он будет работать в ближайшие годы.