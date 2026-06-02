Роман Гофман вступил в должность главы "Мосада"

Роман Гофман вступил в должность главы службы внешней разведки "Мосад". В штабе службы состоялась официальная церемония при участии многочисленных приглашенных.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил в ходе церемонии: "Вы приносили неоценимую пользу будучи моим военным секретарем. Вы говорите немного, но всегда очень точно... Вам очень идет костюм и галстук", – добавил премьер-министр.

"До тех пор пока мы здесь, у Ирана и его соседей не будет ядерного оружия", – сказал глава правительства.

Роман Гофман, в свою очередь, заявил, что вступает в должность "с надлежащей скромностью, и в то же время с осознанием миссии".

Новый глава "Мосада" поблагодарил Нетаниягу. "От вас я научился тому, что означает быть лидером", – сказал он.

1 июня Высший суд справедливости (БАГАЦ) отклонил петиции против назначения генерал-майора Романа Гофмана на должность главы внешней разведки "Мосад". Таким образом, было устранено последнее юридическое препятствие к вступлению Гофмана в должность после завершения каденции действующего главы "Мосада" Давида Барнеа.

Назначение Гофмана было утверждено правительством по представлению премьер-министра Биньямина Нетаниягу, однако против него были поданы петиции в БАГАЦ. Заявители требовали отменить назначение, ссылаясь на вопросы, связанные с так называемым делом Ури Эльмакайса и проверкой "этической чистоты" кандидата.

Роман Гофман, занимавший должность военного секретаря премьер-министра, ранее командовал 210-й дивизией. Претензии к его назначению были связаны с обстоятельствами использования Эльмакайса, который на момент событий был несовершеннолетним, в рамках деятельности, связанной с информационными каналами. В ходе рассмотрения дела поднимался вопрос о том, что именно Гофман знал об этой истории и были ли допущены нарушения при последующих проверках.

Комиссия по назначениям на высшие государственные должности, возглавляемая бывшим председателем Верховного суда Ашером Грунисом, сначала утвердила назначение Гофмана большинством голосов. После вмешательства БАГАЦа комиссия повторно рассмотрела вопрос и снова поддержала назначение, заявив, что не нашла изъянов в "этической чистоте" Гофмана, достаточных для его дисквалификации. Сам Грунис остался в меньшинстве и считал, что проверку следует продолжить.

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара выступала против утверждения назначения на данном этапе и просила суд отменить решение о назначении или вернуть вопрос на дополнительную проверку. Представители премьер-министра и комиссии, напротив, утверждали, что судебное вмешательство не требуется и что задержка назначения главы "Мосада" в условиях войны нанесет ущерб работе системы безопасности.

Роман Гофман сменил Давида Барнеа, возглавлявшего "Мосад" с 2021 года. Его назначение необычно тем, что он приходит во внешнюю разведку из ЦАХАЛа, а не из рядов самой организации. Сторонники назначения указывают на его боевой и командный опыт, включая действия 7 октября 2023 года, когда он выехал на юг и участвовал в обороне израильских населенных пунктов. Критики утверждали, что на фоне войны и кризиса доверия к силовым структурам назначение главы "Мосада" требует особенно тщательной проверки.

Для Нетаниягу это одно из ключевых назначений в системе безопасности после трагедии 7 октября, наряду с заменами в армейском и разведывательном руководстве.