Пресса

WSJ: администрация Трампа сняла ограничение на применение Украиной ракет большой дальности

США
Россия
Украина
Война в Украине
Война в России
время публикации: 22 октября 2025 г., 22:58 | последнее обновление: 22 октября 2025 г., 23:06
Дональд Трамп и Владимир Зеленский
AP Photo /Alex Brandon

Администрация Трампа сняла основное ограничение на применение Украиной некоторых ракет большой дальности, предоставляемых Киеву западными странами. Об этом в среду, 22 октября, написал Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

В публикации говорится, что это позволит Киеву усилить атаки на цели в глубине территории России и усилить давление на Кремль.

Во вторник Украина применила поставленные Великобританией ракеты воздушного базирования Storm Shadow для нанесения удара по заводу по производству взрывчатых веществ и компонентов ракетного топлива в Брянске. WSJ пишет, что Генштаб Украины сообщил в социальных сетях, что ракеты успешно преодолели российскую систему противовоздушной обороны.

Издание пишет, что изменение политики произошло без лишней шумихи. Полномочия по утверждению подобных ударов перешли от министра обороны Пита Хегсета к генералу Алексусу Гринкевичу, главнокомандующему объединенными силами в Европе.

