WSJ: Газа может быть разделена на две зоны, одна будет контролироваться Израилем, другая - ХАМАСом
время публикации: 22 октября 2025 г., 22:34 | последнее обновление: 22 октября 2025 г., 23:06
По информации Wall Street Journal , США и Израиль обсуждают план разделения Газы на две зоны, одна из которых будет контролироваться Израилем, другая – ХАМАСом.
Согласно этому плану, восстановление будет осуществляться только на израильской стороне до тех пор, пока ХАМАС не будет разоружен и отстранен от власти.
По данным WSJ, план предложен специальным посланником США Джаредом Кушнером.
