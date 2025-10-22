x
Пресса

WSJ: Газа может быть разделена на две зоны, одна будет контролироваться Израилем, другая - ХАМАСом

США
Газа
Война с ХАМАСом
ХАМАС
Израиль
время публикации: 22 октября 2025 г., 22:34 | последнее обновление: 22 октября 2025 г., 23:06
WSJ: Газа может быть разделена на две зоны, одна будет контролироваться Израилем, другая - ХАМАСом
AP Photo/ Abdel Kareem Hana

По информации Wall Street Journal , США и Израиль обсуждают план разделения Газы на две зоны, одна из которых будет контролироваться Израилем, другая – ХАМАСом.

Согласно этому плану, восстановление будет осуществляться только на израильской стороне до тех пор, пока ХАМАС не будет разоружен и отстранен от власти.

По данным WSJ, план предложен специальным посланником США Джаредом Кушнером.

