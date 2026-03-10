ЦАХАЛ объяснил, почему вчера в центре страны были слышны взрывы, но не было сирен

ЦАХАЛ признал, что вчера, 9 марта, в центре страны не было сигнала тревоги во время ракетного обстрела из Ливана. В армии заявляют, что расследование инцидента завершено, сделаны выводы и приняты меры для предотвращения подобного в будущем.

Из расследования ЦАХАЛа следует, что большая часть ракет из Ливана была перехвачена, за исключением двух – попытки их сбить не увенчались успехом. Ракеты упали в двух точках в центре страны. Жители этих районов слышали взрывы, которым не предшествовал сигнал тревоги. Несколько человек получили легкие травмы.

Согласно сообщениям в СМИ, одна из ракет упала в Рамле, где повреждены несколько строений, другая – в районе Бейт-Шемеша.