10 марта 2026
последняя новость: 21:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
10 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

ЦАХАЛ объяснил, почему вчера в центре страны были слышны взрывы, но не было сирен

Война с "Хизбаллой"
ЦАХАЛ
время публикации: 10 марта 2026 г., 20:28 | последнее обновление: 10 марта 2026 г., 20:34
ЦАХАЛ объяснил, почему вчера в центре страны были слышны взрывы, но не было сирен
AP Photo/Baz Ratner

ЦАХАЛ признал, что вчера, 9 марта, в центре страны не было сигнала тревоги во время ракетного обстрела из Ливана. В армии заявляют, что расследование инцидента завершено, сделаны выводы и приняты меры для предотвращения подобного в будущем.

Из расследования ЦАХАЛа следует, что большая часть ракет из Ливана была перехвачена, за исключением двух – попытки их сбить не увенчались успехом. Ракеты упали в двух точках в центре страны. Жители этих районов слышали взрывы, которым не предшествовал сигнал тревоги. Несколько человек получили легкие травмы.

Согласно сообщениям в СМИ, одна из ракет упала в Рамле, где повреждены несколько строений, другая – в районе Бейт-Шемеша.

Израиль
