ВВС ЦАХАЛа ликвидировали командира подразделения "Насер" в "Хизбалле"
время публикации: 10 марта 2026 г., 19:43 | последнее обновление: 10 марта 2026 г., 20:18
ВВС ЦАХАЛа при содействии разведки (АМАН) и Северного командования нанесли удар в районе Джойя и ликвидировали Хасана Саламэ, командира подразделения "Насер" в террористической организации "Хизбалла".
Саламэ вступил в должность командира подразделения после ликвидации своего предшественника, Абу Талеба, в июне 2024 года.
Саламэ был "ветераном" "Хизбаллы" и занимал в разное время должности командира района Хиам и заместителя командира операциями подразделения "Насер".
Подразделение "Насер" является одним из трех подразделений, отвечающих за деятельность "Хизбаллы" в Южном Ливане.