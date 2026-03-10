x
10 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
10 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

ВВС ЦАХАЛа ликвидировали командира подразделения "Насер" в "Хизбалле"

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 10 марта 2026 г., 19:43 | последнее обновление: 10 марта 2026 г., 20:18
ВВС ЦАХАЛа ликвидировали командира подразделения "Насер" в "Хизбалле"
Пресс-служба ЦАХАЛа

ВВС ЦАХАЛа при содействии разведки (АМАН) и Северного командования нанесли удар в районе Джойя и ликвидировали Хасана Саламэ, командира подразделения "Насер" в террористической организации "Хизбалла".

Саламэ вступил в должность командира подразделения после ликвидации своего предшественника, Абу Талеба, в июне 2024 года.

Саламэ был "ветераном" "Хизбаллы" и занимал в разное время должности командира района Хиам и заместителя командира операциями подразделения "Насер".

Подразделение "Насер" является одним из трех подразделений, отвечающих за деятельность "Хизбаллы" в Южном Ливане.

Израиль
