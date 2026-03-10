ВВС ЦАХАЛа ликвидировали командира подразделения "Насер" в "Хизбалле"

ВВС ЦАХАЛа при содействии разведки (АМАН) и Северного командования нанесли удар в районе Джойя и ликвидировали Хасана Саламэ, командира подразделения "Насер" в террористической организации "Хизбалла".

Саламэ вступил в должность командира подразделения после ликвидации своего предшественника, Абу Талеба, в июне 2024 года.

Саламэ был "ветераном" "Хизбаллы" и занимал в разное время должности командира района Хиам и заместителя командира операциями подразделения "Насер".

Подразделение "Насер" является одним из трех подразделений, отвечающих за деятельность "Хизбаллы" в Южном Ливане.