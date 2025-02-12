x
12 февраля 2025
|
последняя новость: 19:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 февраля 2025
|
12 февраля 2025
|
последняя новость: 19:59
12 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

После разговора с Путиным Трамп объявил о начале переговоров по прекращению войны в Украине

Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Путин
Владимир Зеленский
время публикации: 12 февраля 2025 г., 19:48 | последнее обновление: 12 февраля 2025 г., 19:53
После разговора с Путиным Трамп объявил о начале переговоров по прекращению войны в Украине
AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, после чего заявил, что переговоры о прекращении войны в Украине начнутся немедленно. Как сообщает CNN, речь идет о первом известном разговоре Трампа с Путиным с момента вступления Дональда Трампа в должность, и эта беседа произошла на следующий день после освобождения из российской тюрьмы гражданина США Марка Фогеля.

По сообщению пресс-службы Кремля, телефонный разговор президентов длился почти 90 минут. Комментируя результаты этой беседы, Дональд Трамп написал: "Мы договорились работать вместе очень тесно, включая взаимные визиты. Мы также договорились, что наши команды немедленно начнут переговоры, и мы начнем с того, что позвоним в Украину президенту Зеленскому и проинформируем его об этом разговоре. Я сделаю это прямо сейчас".

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский ранее сегодня заявил, что будет готов обменять контролируемую ВСУ часть Курской области на часть удерживаемых Россией украинских земель.

Политик подчеркнул: для него важны все украинские территории, и он не знает, какие именно из них попросит взамен. Он также выразил готовность удовлетворить требование президента США Дональда Трампа предоставить США доступ к редкоземельным месторождениям в обмен на военную помощь.

Зеленский заявил, что Украине требуются и гарантии безопасности со стороны США, европейских гарантий недостаточно. Он заявил, что готов к переговорам, но хочет подойти к ним с позиции силы. Поддержав предложение о направлении в Украину европейских миротворцев, он еще раз подчеркнул: без США этих усилий будет недостаточно.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 февраля 2025

Зеленский заявил о готовности к обмену территориями с Россией
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 февраля 2025

"Трамп говорит на языке Ближнего Востока и стремится к сделкам". Интервью с Даном Дайкером
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 11 февраля 2025

Стив Виткофф вылетел из Москвы вместе с освобожденным из тюрьмы американцем
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 11 февраля 2025

Дональд Трамп: "Украина может стать российской"