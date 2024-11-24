Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в американской администрации, президент США Джо Байден накануне ухода со своего поста рассматривал возможность призвать к вступлению Украины в NATO.

За два месяца до окончания каденции Байден пытается сделать все возможное для обеспечения обороноспособности Украины. Призыв к вступлению этой страны в альянс должен был символизировать нерушимость западной поддержки страны, борющейся с российским вторжением.

Как ожидается, новоизбранный президент Дональд Трамп пересмотрит политику в отношении Украины. Он возлагал ответственность за продолжение войны на украинского президента Владимира Зеленского, а также обещал призывал Украину к территориальным уступкам.

Шаги в поддержку Украины, предпринимаемые нынешним руководством США, такие, как снятие ограничений на использование дальнобойных вооружений и обеспечение как можно большего количества поставок призваны усилить позиции официального Киева независимо от занятой Трампом позиции.