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Пресса

Bloomberg: Байден намеревался пригласить Украину в NATO

Война в Украине
Дональд Трамп
время публикации: 24 ноября 2024 г., 14:53 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 14:53
Bloomberg: Байден намеревался пригласить Украину в NATO
AP Photo/Susan Walsh

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в американской администрации, президент США Джо Байден накануне ухода со своего поста рассматривал возможность призвать к вступлению Украины в NATO.

За два месяца до окончания каденции Байден пытается сделать все возможное для обеспечения обороноспособности Украины. Призыв к вступлению этой страны в альянс должен был символизировать нерушимость западной поддержки страны, борющейся с российским вторжением.

Как ожидается, новоизбранный президент Дональд Трамп пересмотрит политику в отношении Украины. Он возлагал ответственность за продолжение войны на украинского президента Владимира Зеленского, а также обещал призывал Украину к территориальным уступкам.

Шаги в поддержку Украины, предпринимаемые нынешним руководством США, такие, как снятие ограничений на использование дальнобойных вооружений и обеспечение как можно большего количества поставок призваны усилить позиции официального Киева независимо от занятой Трампом позиции.

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