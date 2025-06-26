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Пресса

Reuters: Израиль приостановил поставки гуманитарной помощи в Газу

Газа
ХАМАС
время публикации: 26 июня 2025 г., 18:39 | последнее обновление: 26 июня 2025 г., 18:39
Reuters: Израиль приостановил поставки гуманитарной помощи в Газу
AP Photo/Maya Alleruzzo

Израиль приостановил ввоз гуманитарной помощи в сектор Газы на два дня, чтобы предотвратить ее захват ХАМАСом. Это решение было принято после появления видеозаписей из сектора, демонстрирующих, как вооруженные боевики в масках забираются на грузовики с гуманитарной помощью.

Представитель израильского правительства Давид Менсер позднее уточнил журналистам, что помощь поступает в сектор Газы с юга, однако он не сказал, идут ли какие-то поставки на север сектора Газы.

Информационное агентство Reuters со ссылкой на представителя ООН сообщает, что вся гуманитарная помощь, которая должна была поступить в северную часть сектора, была приостановлена.

Накануне глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу и министр обороны Исраэль Кац сообщили о приостановке поставок на два дня для предотвращения захвата гуманитарной помощью ХАМАСом и разработки нового плана противодействия такому захвату.

Они сослались на распространившееся в среду видео, на котором десятки вооруженных людей в масках едут на грузовиках с гуманитарной помощью.

Представители палестинских кланов в секторе утверждают, что боевики на грузовиках – это "милиция кланов", защищавшая гуманитарную помощь. По их утверждению, ни одна палестинская фракция не участвует в процессе.

Пресса
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