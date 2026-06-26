Iran International сообщает подробности о секретном бункере Али Хаменеи в Тегеране

В распоряжении редакции Iran International оказались архитектурные планы подземного комплекса, построенного в Тегеране Корпусом стражей исламской революции для защиты верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Подлинность этих материалов подтвердил источник в сфере безопасности.

Согласно документам, комплекс под названием "Хабиб Эбрахими", расположенный рядом с официальной резиденцией Хаменеи, строился около десяти лет – с 2009 года до конца 2010-х годов. Он был назван в честь бывшего водителя Хаменеи Хабиба Эбрахими, скончавшегося еще до начала строительства.

Проект был одобрен самим Хаменеи и финансировался через строительный холдинг КСИР "Хатам аль-Анбия". Работами руководило инженерное подразделение КСИР под командованием бригадного генерала Али Масджедиана, а непосредственным исполнителем выступал Институт имени Шахида Раджаи – дочерняя структура "Хатам аль-Анбия". Институт возглавлял бригадный генерал Хосейн Акбари, а строительные работы курировал его брат Хасан Акбари, одновременно входивший в число ближайших телохранителей Хаменеи и служивший в подразделении КСИР, отвечавшем за его охрану.

Согласно опубликованным планам, главный въезд позволял автомобилям спускаться на глубину около 30 метров. Комплекс был соединен 27-метровым тоннелем с несколькими маршрутами эвакуации, ведущими к разным улицам района. Еще один тоннель, как утверждается, выходил к подземной парковке возле площади Энгелаб в центре Тегерана.

Iran International также изучил фотографии, сделанные во время строительства, на которых запечатлен один из выходов тоннеля, а также изображения пятиуровневого подземного офисного комплекса для высокопоставленных сотрудников канцелярии верховного лидера.

По словам источников, знакомых с проектом, весь объект был замаскирован под спортивный центр. Под землей располагались трехуровневая парковка, тиры и два убежища на глубине около 30 и 35 метров. Одно из убежищ включало специальную защищенную комнату, рассчитанную на то, чтобы выдержать ракетный удар и обеспечить безопасность Хаменеи.

Иранское агентство Fars ранее сообщало, что Хасан Акбари погиб 29 апреля 2016 года в результате несчастного случая во время учений из-за неисправности оружия. Однако источник Iran International утверждает, что его смерть была связана с внутренней борьбой за влияние в канцелярии верховного лидера.

Комплекс "Хабиб Эбрахими" входил в число объектов, по которым ЦАХАЛ нанес удары в марте 2026 года. Вместе с тем анализ спутниковых снимков, проведенный Iran International, не выявил однозначных признаков разрушения подземной части сооружения.

Отметим, что иранские власти отрицали наличие подземного бункера для защиты Хаменеи. Бывший министр внутренних дел Мостафа Пурмохаммади утверждал, что у Хаменеи не было подземного убежища, а бывший глава государственного телевидения и министр туризма Эззатолла Заргами заявлял, что сам Хаменеи выступал против строительства такого объекта для себя.

Прекрасно оборудованный и защищенный подземный комплекс не спас Али Хаменеи: верховный лидер Ирана был ликвидирован в результате израильского удара по его резиденции во время заседания Высшего совета обороны Ирана. Позднее газета Financial Times сообщила, что перед атакой Израиль использовал взломанные дорожные камеры и телекоммуникационную инфраструктуру в районе резиденции для подтверждения места проведения совещания.