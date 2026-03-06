50 израильских самолетов уничтожили бункер лидера Ирана Али Хаменеи. Видео

Армия обороны Израиля сообщает, что в пятницу утром около 50 боевых самолетов ВВС Израиля, действуя по наведению военной разведки АМАН и в сотрудничестве с оперативным отделом ЦАХАЛа уничтожили подземный бункер ликвидированного в начале операции "Рычание льва" лидера террористического режима Ирана аятоллы Али Хаменеи в самом сердце Тегерана.

Подземный бункер был создан под управляющим комплексом иранского режима: в нем была предусмотрена инфраструктура для безопасного руководства боевыми действиями в условиях подземного комфортного бомбоубежища: в минувшую субботу Али Хаменеи был ликвидирован до того, как успел воспользоваться своим бункером.

После ликвидации Хаменеи комплексом продолжали пользоваться высокопоставленные представители иранского режима. На протяжении многих лет режим аятолл вкладывал усилия и огромные ресурсы в создание подземного комплекса, с целью обеспечить себе место для продвижения своих военных планов и реализации экстремистской и жестокой идеологии против Государства Израиль и западного мира.

Подземный бункер простирался на целые улицы в центре Тегерана и включал множество входов и помещения для совещаний высшего руководства иранского террористического режима. Комплекс был атакован после длительного и тщательного сбора информации и разведывательного изучения, проведенных в АМАН.

Руководящий комплекс служил центральным и наиболее важным штабом иранского террористического режима. Уничтожение подземного бункера углубляет ущерб возможностям командования и управления иранского террористического режима.