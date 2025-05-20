Нетаниягу распорядился о возвращении из Дохи части членов переговорной группы

По данным новостной службы N12, вечером 20 мая глава правительства Биньямин Нетаниягу распорядился о возвращении из Дохи, где проходят опосредованные переговоры с ХАМАСом, части членов переговорной группы. В Израиль вернутся: координатор по вопросам похищенных и пропавших без вести бригадный генерал Галь Хирш, политический советник премьер-министра Израиля Офир Фальк и заместитель главы ШАБАКа.

В Катаре остается техническая группа.

Источники в Иерусалиме, комментируя решение Нетаниягу, заявили новостной службе N12, что на данный момент переговоры себя исчерпали. По их словам, если ХАМАС решит двигаться дальше, Израиль сможет быстро на это отреагировать и продолжить переговоры.

Офис премьер-министра распространил следующее сообщение: "Израиль согласен на американское предложение по возвращению заложников, основанное на плане Виткоффа. Это предложение недавно было передано ХАМАСу через посредников, но он по-прежнему упорствует в своём отказе. После примерно недели интенсивных контактов в Дохе основная переговорная группа вернется в Израиль для консультаций, а в Дохе на данном этапе останутся переговорщики технического уровня".

Вечером 20 мая ХАМАС распространил официальное заявление, в котором возложил на Израиль ответственность за отсутствие прогресса на переговорах. В заявлении указывается, что переговорная группа, находящаяся в Дохе, не получила от правительства мандат, позволяющей ей принимать какие-либо решения.