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Израиль

Нетаниягу распорядился о возвращении из Дохи части членов переговорной группы

Катар
Война с ХАМАСом
Заложники
ХАМАС
Израиль
время публикации: 20 мая 2025 г., 20:50 | последнее обновление: 20 мая 2025 г., 21:06
Нетаниягу распорядился о возвращении из Дохи части членов переговорной группы
Miriam Alster/Flash90

По данным новостной службы N12, вечером 20 мая глава правительства Биньямин Нетаниягу распорядился о возвращении из Дохи, где проходят опосредованные переговоры с ХАМАСом, части членов переговорной группы. В Израиль вернутся: координатор по вопросам похищенных и пропавших без вести бригадный генерал Галь Хирш, политический советник премьер-министра Израиля Офир Фальк и заместитель главы ШАБАКа.

В Катаре остается техническая группа.

Источники в Иерусалиме, комментируя решение Нетаниягу, заявили новостной службе N12, что на данный момент переговоры себя исчерпали. По их словам, если ХАМАС решит двигаться дальше, Израиль сможет быстро на это отреагировать и продолжить переговоры.

Офис премьер-министра распространил следующее сообщение: "Израиль согласен на американское предложение по возвращению заложников, основанное на плане Виткоффа. Это предложение недавно было передано ХАМАСу через посредников, но он по-прежнему упорствует в своём отказе. После примерно недели интенсивных контактов в Дохе основная переговорная группа вернется в Израиль для консультаций, а в Дохе на данном этапе останутся переговорщики технического уровня".

Вечером 20 мая ХАМАС распространил официальное заявление, в котором возложил на Израиль ответственность за отсутствие прогресса на переговорах. В заявлении указывается, что переговорная группа, находящаяся в Дохе, не получила от правительства мандат, позволяющей ей принимать какие-либо решения.

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