CNN называет имя американца, через которого США ведут переговоры с ХАМАСом

Сайт CNN назвал имя американского гражданина, через которого администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры с террористической организацией ХАМАС. Это Бишара Бахбах – американец палестинского происхождения.

В публикации Кайли Этвуд и Алайяны Трин отмечается, что именно благодаря усилиям Бахбаха было согласовано освобождение из плена гражданина США и Израиля Идана Александра.

Как отмечает CNN, Бишара Бахбах возглавлял группу американцев арабского происхождения, поддерживавших Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании 2024 года.

С начала 2025 года Бахбах установил контакт с ХАМАСом и обменивался сообщениями с представителями этой организации. При этом действовал он по заданию Белого дома.

Бахбах координирует свои усилия со Стивом Виткоффом, спецпосланником президента США на Ближнем Востоке.

Администрация Трампа была довольна тем, как проходили переговоры с ХАМАСом об освобождении Идана Александра. "Вместо того чтобы закрыть канал между ХАМАС и Бахбахом, они его усилили, инициировав личные переговоры в Дохе", – передает CNN.

В Израиле на официальном уровне говорят о том, что, так или иначе, было важно добиться освобождения Идана Александра. Однако многие в израильском руководстве не скрывают недовольства по поводу того, что США фактически ведут прямые переговоры с ХАМАСом и настаивают на уступках со стороны Израиля, что мешает оказанию давления на террористов в Газе.