La Repubblica: памятная доска подтвердила – израильский агент погиб на Лаго Маджоре в ходе операции

Итальянское издание La Repubblica обратило внимание на новую памятную доску, установленную в канун Дня Республики в штаб-квартире итальянской разведки.

На табличке указано, что сотрудники итальянской разведки Клаудио Алонзи (1960-2023) и Тициана Барноби (1969-2023) погибли в катастрофе на озере Лаго Маджоре 28 мая 2023 года во время специальной операции, проводившейся в сотрудничестве с агентами иностранных спецслужб.

Эта надпись подтверждает, что "катастрофа разведчиков", в результате которой погиб также бывший сотрудник израильской службы внешней разведки "Мосад" Эрез Шимони (50), произошла во время оперативной деятельности, а не в рамках празднования дня рождения и "встречи для обмена информацией", как утверждается в официальной версии.

Напомним, что 28 мая 2023 года в результате шторма на озере Лаго Маджоре перевернулось прогулочное судно, на котором находились сотрудники израильских и итальянских спецслужб. В результате трагедии, помимо Алонзи, Барноби и Шимони, погибла жена шкипера судна, гражданка России Анна Божкова (50).

По версии следствия, причиной трагедии стала халатность шкипера, который не только проигнорировал штормовое предупреждение, но и взял на борт 23 человека при максимальной разрешенной загрузке в 15 человек. В результате внезапного сильного шквала в районе лодки образовался водоворот, перевернувший ее. Большая часть оказавшихся в воде пассажиров добрались до берега самостоятельно. Несколько человек были спасены пришедшими на помощь шкиперами других лодок.