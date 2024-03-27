x
27 марта 2024
|
последняя новость: 10:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 марта 2024
|
27 марта 2024
|
последняя новость: 10:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Здоровье Община Спорт Культура Традиции Пресса Фото Архив
Пресса

La Repubblica: Памятная доска подтвердила – израильский агент погиб на Лаго Маджоре в ходе операции

время публикации: 27 марта 2024 г., 08:49 | последнее обновление: 27 марта 2024 г., 09:52
La Repubblica: памятная доска подтвердила – израильский агент погиб на Лаго Маджоре в ходе операции
AP Photo/Antonio Calanni

Итальянское издание La Repubblica обратило внимание на новую памятную доску, установленную в канун Дня Республики в штаб-квартире итальянской разведки.

На табличке указано, что сотрудники итальянской разведки Клаудио Алонзи (1960-2023) и Тициана Барноби (1969-2023) погибли в катастрофе на озере Лаго Маджоре 28 мая 2023 года во время специальной операции, проводившейся в сотрудничестве с агентами иностранных спецслужб.

Эта надпись подтверждает, что "катастрофа разведчиков", в результате которой погиб также бывший сотрудник израильской службы внешней разведки "Мосад" Эрез Шимони (50), произошла во время оперативной деятельности, а не в рамках празднования дня рождения и "встречи для обмена информацией", как утверждается в официальной версии.

Напомним, что 28 мая 2023 года в результате шторма на озере Лаго Маджоре перевернулось прогулочное судно, на котором находились сотрудники израильских и итальянских спецслужб. В результате трагедии, помимо Алонзи, Барноби и Шимони, погибла жена шкипера судна, гражданка России Анна Божкова (50).

По версии следствия, причиной трагедии стала халатность шкипера, который не только проигнорировал штормовое предупреждение, но и взял на борт 23 человека при максимальной разрешенной загрузке в 15 человек. В результате внезапного сильного шквала в районе лодки образовался водоворот, перевернувший ее. Большая часть оказавшихся в воде пассажиров добрались до берега самостоятельно. Несколько человек были спасены пришедшими на помощь шкиперами других лодок.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 01 июня 2023

Corriere della Sera: Целью "мосадовцев" и итальянских спецслужб на озере Маджоре могли быть русские богачи
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 31 мая 2023

В Ашкелоне похоронили погибшего в Италии агента "Мосада", шкипер яхты задержан
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 30 мая 2023

Ветераны израильских спецслужб, уцелевшие при кораблекрушении в Италии, вывезены в Тель-Авив спецрейсом
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 29 мая 2023

На Лаго Маджоре погибли засекреченный ветеран израильских спецслужб, два итальянских разведчика и русская жена капитана