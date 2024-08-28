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Washington Post: Байден одобрил создание плавучего пирса у берегов Газы, несмотря на предупреждения

время публикации: 28 августа 2024 г., 06:22 | последнее обновление: 28 августа 2024 г., 06:24
Washington Post: Байден одобрил создание плавучего пирса у берегов Газы, несмотря на предупреждения
Centcom

Президент США Джо Байден одобрил план доставки гуманитарной помощи в Газу через плавучий пирс, несмотря на предупреждения правительства о том, что сильные волны могут создать значительные проблемы, и возражения со стороны официальных лиц, которые опасались, что операция отвлечет от дипломатических усилий по принуждению Израиля открыть дополнительные сухопутные пути в зону боевых действий, пишет Washington Post со ссылкой на отчет Управления генерального инспектора США.

Необходимое пояснение: речь не идет о новом решении президента, в публикации говорится о решении, принятом в марте 2024 года.

В статье Дэна Ламота приводятся также данные Агентства США по международному развитию (USAID) о том, что различные "внешние факторы" мешают распределению продовольствия и других грузов, доставляемых в Газу через пирс. Один из факторов: требования безопасности, введенные Пентагоном для защиты военнослужащих США, работающих на пирсе недалеко от побережья Газы.

Строительство пирса около берегов Газы обошлось американскому бюджету примерно в 320 миллионов долларов. Монтаж был начат в конце апреля (в порту Ашдода). В середине мая собранный пирс установили около побережья Газы. Уже в конце мая пирс был выведен из строя во время шторма. Еще через несколько недель издание New York Times сообщило, что пирс, построенный США у берегов Газы, не выполнил своей задачи и будет свернут значительно раньше времени. В середине июля США отказались от использования плавучего пирса в Газе.

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