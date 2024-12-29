12 канал ИТВ: Гидеон Саар в ближайшие дни вернется в "Ликуд"

Через три месяца после присоединения к правительству Нетаниягу лидер "Ямин Мамлахти" Гидеон Саар вернется в партию "Ликуд", сообщает новостная служба 12 канала ИТВ.

Таким образом будет завершена политическая сделка, а период "воздержания" Гидеона Саара и его товарищей по партии от участия во внутрипартийных выборах в "Ликуде" будет сокращен.

С возвращением в "Ликуд" согласны не все депутаты "Ямин Мамлахти": по всей видимости, Шарон Аскель не присоединится к этому процессу. Ее дальнейшие шаги пока неизвестны – возможно, она будет действовать самостоятельно.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу нуждается в поддержке Саара для проведения закона о призыве и бюджета, и эти законопроекты пройдут, это гарантирует Нетаниягу пребывание во главе правительства до завершения каденции.