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Пресса

12 канал ИТВ: Гидеон Саар в ближайшие дни вернется в "Ликуд"

Гидеон Саар
время публикации: 29 декабря 2024 г., 21:24 | последнее обновление: 29 декабря 2024 г., 21:29
12 канал ИТВ: Гидеон Саар в ближайшие дни вернется в "Ликуд"
Chaim Goldberg FLASH90

Через три месяца после присоединения к правительству Нетаниягу лидер "Ямин Мамлахти" Гидеон Саар вернется в партию "Ликуд", сообщает новостная служба 12 канала ИТВ.

Таким образом будет завершена политическая сделка, а период "воздержания" Гидеона Саара и его товарищей по партии от участия во внутрипартийных выборах в "Ликуде" будет сокращен.

С возвращением в "Ликуд" согласны не все депутаты "Ямин Мамлахти": по всей видимости, Шарон Аскель не присоединится к этому процессу. Ее дальнейшие шаги пока неизвестны – возможно, она будет действовать самостоятельно.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу нуждается в поддержке Саара для проведения закона о призыве и бюджета, и эти законопроекты пройдут, это гарантирует Нетаниягу пребывание во главе правительства до завершения каденции.

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