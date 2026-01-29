"Гаарец": по делу о контрабанде товаров в Газу будут поданы обвинения против 13 человек
время публикации: 29 января 2026 г., 19:52 | последнее обновление: 29 января 2026 г., 20:03
В мировой суд в Ашкелоне будет подано обвинительное заключение против 13 человек, причастных к масштабному делу о контрабанде товаров в сектор Газы, сообщает в четверг, 29 января, "Гаарец".
По информации издания, дело о контрабанде товаров из Израиля в сектор Газы, в которой были задействованы несколько служб безопасности, расследуется ШАБАКом и центральным отделом полиции Южного округа.
"Гаарец" сообщает, что подозреваемые – израильские граждане, подрядчики министерства обороны, водители грузовиков, работники инфраструктуры, а также военнослужащие и резервисты, – контрабандой провозили в сектор Газы различные товары и оборудование, пользуясь недостаточными мерами безопасности на границе сектора.
