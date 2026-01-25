"Новое расследование в сфере безопасности": рассказывать нельзя, но "будет большой шум"

Правоохранительные органы ведут в эти дни новое и "крайне чувствительное расследование" в сфере безопасности, однако никаких подробностей публиковать в настоящий момент нельзя. Как сообщает Walla со ссылкой на "источник, близкий к расследованию": "Когда можно будет рассказать подробности, будет большой шум".

Речь идет о деле, которое может выставить политическое и силовое руководство в крайне невыгодном свете, – однако никакие детали, опять же, не публикуются.

Депутат Кнессета Цви Суккот, прокомментировавший "новое расследование в сфере безопасности" для новостной службы 14 канала ИТВ заявил, что это дело "потрясет основы Государства Израиль", и когда подробности будут опубликованы, "все поймут, что это настоящая мафия, использующая свою силу, чтобы получить политическое влияние".