12-й канал ИТВ: Трамп прекратил подготовку к совместному с Израилем удару по Ирану

Как сообщает новостная редакция 12-го канала

, президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о замораживании координации с Израилем по вопросу о возможной совместной атаке иранских ядерных объектов.

Обозреватель Нир Двори отмечает, что в США опасаются, что произойдет ошибка в расчетах, которая может сорвать шансы на дипломатическое урегулирование проблемы ядерных разработок Исламской республики Иран. Напомним, что стороны провели несколько раундов переговоров.

В ходе недавнего телефонного разговора с премьер-министром Биньямином Нетаниягу Трамп предупредил своего собеседника о недопустимости израильского удара по Ирану. Двори отмечает, что для отражения возможного иранского контрудара Израилю потребуется помощь США.

Добавим: 27 мая портал Walla News сообщил, что в ходе телефонного разговора, состоявшегося на прошлой неделе, Трамп требовал от Нетаниягу не предпринимать никаких шагов, которые могут помешать переговорам США и Ирана.

Корреспондент этого издания Барак Равид, ссылаясь на источники в Вашингтоне, писал, что в администрации Белого дома растет обеспокоенность по поводу того, что Нетаниягу отдаст приказ о нанесении ударов по ядерным объектам в Иране или предпримет другие шаги, которые сорвут дипломатические усилия США прийти к соглашению с Ираном.

По словам источника, в ходе беседы Трамп предупредил Нетаниягу, что "сейчас, когда он пытается решить проблему, не время для эскалации". При этом он отмечал, что пока нет соглашения с Тегераном, по-прежнему рассматриваются все варианты, включая военный, но он бы предпочел с Ираном договориться.