Bloomberg: Байдена могут досрочно выдвинуть кандидатом в президенты США

Национальный комитет Демократической партии США рассматривает возможность официального выдвижения кандидатуры президента Джо Байдена на пост главы государства уже в середине июля, передает агентство Bloomberg.

Таким образом, речь идет о досрочном выдвижении Байдена кандидатом в президенты США – до партийного съезда, который состоится в августе.

Ожидается, что о выдвижении Байдена будет объявлено 21 июля, когда состоится виртуальное заседание мандатной комиссии съезда Демократической партии.

По словам источников Bloomberg, этот шаг направлен на то, чтобы "гарантировать, что президент будет включен в ноябрьские бюллетени, а также поможет пресечь внутрипартийные разговоры о его замене после неудачных дебатов на прошлой неделе". Делается это с целью сплочения избирателей вокруг кандидатуры Байдена, несмотря на провальные первые дебаты с Дональдом Трампом и призывы смены кандидата от демократов.