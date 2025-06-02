"Maapив" опубликовал список оставшихся лидеров ХАМАСа, являющихся целями для ЦАХАЛа и спецслужб

Израильское издание "Maapив" отмечает стремление ЦАХАЛа, ШАБАКа и "Мосада" ликвидировать всех лидеров террористической организации ХАМАС – как в Газе, так и за ее пределами.

Журналист Ави Ашкенази называет четыре основные цели на данном этапе.

Первая цель: Изз ад-Дин Хаддад, глава "бригад" ХАМАСа на севере сектора Газы. Его называют возможным преемником братьев Синуар на посту лидера ХАМАСа в Газе. В феврале 2024 года он выжил после удара ЦАХАЛа по дому в районе Таль аль-Хауа. На этой неделе ШАБАК и ЦАХАЛ распространили в Газе листовки с изображением аль-Хаддада, где он показан под прицелом. Надпись на арабском и иврите гласит, что он скоро встретится со своими друзьями Синуаром, Дэйфом и Ханийей.

Вторая цель: член политбюро ХАМАСа Усама Хамдан. Он участвует в переговорах по сделке с Израилем и считается одной из самых высокопоставленных фигур ХАМАСа за рубежом и проводит большую часть своего времени в Катаре. Ранее Хамдан был пресс-секретарем ХАМАСа, представителем организации в Ливане. Многократно бывал в России, как в составе делегаций, так и самостоятельно. Дружен с писателем-антисемитом Александром Прохановым.

Третья цель: Сами Абу Зухри, официальный представитель ХАМАСа за пределами Газы.

Четвертая цель: Халиль аль-Хайя, член политбюро ХАМАСа, которого иногда называют фактическим лидером ХАМАСа за пределами Газы.

Недавно глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи опубликовал сообщение для жителей Газы. В нем, в частности, говорилось: "Где вы, лидеры ХАМАСа? Спите? Где ты, Усама Хамдан? Голодаешь? Конечно, нет. Где ты, Сами Абу Зухри? Спишь на шелке в Алжире и говоришь, что все, что было разрушено в Газе, может быть компенсировано. Где ты, Халиль аль-Хайя? Лидеры живут комфортно".