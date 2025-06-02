Times: украинская операция "Паутина" планировалась около полутора лет

Британское издание The Times пишет об операции спецслужб Украины, в результате которой, по версии украинской стороны, были уничтожены 40 российских бомбардировщиков – около трети всей стратегической авиации.

Руководство Украины заявляет, что операция "Паутина" планировалась около полутора лет и завершилась успешным поражением стратегических авиабаз противника с помощью FPV-дронов, спрятанных в фурах, находившихся перед атакой в непосредственной близости от российских аэродромов.

Times называет операцию "высокосимволическим рейдом, который накануне возобновления переговоров о прекращении огня в Стамбуле, продемонстрировал способность Киева наносить удары в глубине территории противника".

По оценке редакции Times, Киев самостоятельно разрабатывает технологии ударных БПЛА, чтобы компенсировать отсутствие ракет дальнего радиуса действия, поставляемых западными союзниками.

В публикации упомянуто о том, что ровно 29 лет назад Украина передала России десятки стратегических бомбардировщиков, а также 1500-2000 стратегических ядерных боеголовок и 176 межконтинентальных баллистических ракет, отказавшись от арсенала, унаследованного после распада СССР, в обмен на обещание не подвергаться нападению в соответствии с Будапештским меморандумом. Однако режим Путина нарушил договор, развязав полномасштабную войну против Украины в феврале 2022 года.

В статье Times говорится о том, что Служба безопасности Украины использовала для обучения алгоритмов искусственного интеллекта в ходе подготовки операции "Паутина" девять списанных бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-22М3, построенных в 1950-х годах, которые хранились в Полтавском музее дальней и стратегической авиации – на бывшей авиабазе, с которой последние бомбардировщики были выведены в 2006 году. Дроны были запрограммированы на попадание в топливные баки бомбардировщиков, стоящих на взлетной полосе.

Операция "Паутина" была проведена на следующий день после того, как армия РФ нанесла самый мощный удар с начала войны, выпустив 472 беспилотников и семь баллистических и крылатых ракет по целям в Украине.

Times опасается, что ответ РФ на операцию "Паутина" будет жестоким.