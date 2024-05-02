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CNN: полиция использует резиновые пули при разгоне пропалестинского лагеря в UCLA

время публикации: 02 мая 2024 г., 15:55 | последнее обновление: 02 мая 2024 г., 15:58
CNN: полиция использует резиновые пули при разгоне пропалестинского лагеря в UCLA
AP Photo/Jae C. Hong

Калифорнийская полиция приступила к ликвидации палаточного лагеря, созданного пропалестинскими манифестантами на территории Калифорнийского университета Лос-Анджелеса (UCLA). Сообщается об аресте десятков человек.

Как утверждает телеканал CNN, съемочная группа которого находится в кампусе, полицейские используют резиновые пули. Поступают также сообщения об использовании против манифестантов шоковых гранат. Полицейские действуют в полном боевом облачении, включающем шлемы и противогазы.

Незадолго перед штурмом администрация университета призвала студентов мирно разойтись и предупредила, что площадь Dickson Plaza, на которой находится окруженный баррикадами палаточный лагерь, будет очищена, поскольку проходящее на ней собрание является незаконным.

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