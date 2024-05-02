CNN: полиция использует резиновые пули при разгоне пропалестинского лагеря в UCLA

Калифорнийская полиция приступила к ликвидации палаточного лагеря, созданного пропалестинскими манифестантами на территории Калифорнийского университета Лос-Анджелеса (UCLA). Сообщается об аресте десятков человек.

Как утверждает телеканал CNN, съемочная группа которого находится в кампусе, полицейские используют резиновые пули. Поступают также сообщения об использовании против манифестантов шоковых гранат. Полицейские действуют в полном боевом облачении, включающем шлемы и противогазы.

Незадолго перед штурмом администрация университета призвала студентов мирно разойтись и предупредила, что площадь Dickson Plaza, на которой находится окруженный баррикадами палаточный лагерь, будет очищена, поскольку проходящее на ней собрание является незаконным.