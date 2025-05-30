WSJ: Израиль опасается оказаться в тисках из-за переговоров Трампа с Ираном

Американское издание Wall Street Journal пишет, что Израиль оказался в затруднительном положении из-за позиции своего ключевого союзника – США – по самому актуальному вопросу национальной безопасности.

В публикации Дова Либера, Лоуренса Нормана и Александра Уорда отмечается, что по прошествии семи недель после начала переговоров между администрацией президента США Дональда Трампа и Ираном израильские чиновники обеспокоены тем, что Белый дом может согласиться на сделку, которая не блокирует способность Тегерана производить ядерную бомбу, но при этом будет ограничивать возможности израильских военных действий.

Попытки Израиля ужесточить позицию США на переговорах и сохранить возможность нанесения военного удара по объектам Ирана вызвали разочарование в Белом доме, отмечает WSJ.

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что США намерены не позволить Ирану продолжать обогащение урана. "Если Иран не примет эти условия, для него это будет не лучший день", – заявил этот чиновник, признавший, что существуют разногласия с Израилем относительно того, как действовать в отношении Ирана. "Наш подход может измениться, если Тегеран не захочет достичь соглашения", – говорит он.

В статье дается оценка со ссылкой на израильских чиновников, согласно которой удары по объектам в Иране могут задержать ядерную программу Исламской республики как минимум на один год.