x
30 мая 2025
|
последняя новость: 09:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 мая 2025
|
30 мая 2025
|
последняя новость: 09:05
30 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

WSJ: Израиль опасается оказаться в тисках из-за переговоров Трампа с Ираном

США
Иран
Ядерное оружие
Израиль
СМИ
время публикации: 30 мая 2025 г., 09:05 | последнее обновление: 30 мая 2025 г., 09:07

Американское издание Wall Street Journal пишет, что Израиль оказался в затруднительном положении из-за позиции своего ключевого союзника – США – по самому актуальному вопросу национальной безопасности.

В публикации Дова Либера, Лоуренса Нормана и Александра Уорда отмечается, что по прошествии семи недель после начала переговоров между администрацией президента США Дональда Трампа и Ираном израильские чиновники обеспокоены тем, что Белый дом может согласиться на сделку, которая не блокирует способность Тегерана производить ядерную бомбу, но при этом будет ограничивать возможности израильских военных действий.

Попытки Израиля ужесточить позицию США на переговорах и сохранить возможность нанесения военного удара по объектам Ирана вызвали разочарование в Белом доме, отмечает WSJ.

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что США намерены не позволить Ирану продолжать обогащение урана. "Если Иран не примет эти условия, для него это будет не лучший день", – заявил этот чиновник, признавший, что существуют разногласия с Израилем относительно того, как действовать в отношении Ирана. "Наш подход может измениться, если Тегеран не захочет достичь соглашения", – говорит он.

В статье дается оценка со ссылкой на израильских чиновников, согласно которой удары по объектам в Иране могут задержать ядерную программу Исламской республики как минимум на один год.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 29 мая 2025

12-й канал ИТВ: Трамп прекратил подготовку к совместному с Израилем удару по Ирану
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 28 мая 2025

Reuters: Иран готов на год приостановить обогащение урана в обмен на разморозку активов
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 28 мая 2025

На иранские ядерные объекты могут быть допущены американские эксперты
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 28 мая 2025

NYT: В США опасаются внезапного израильского удара по иранским ядерным объектам