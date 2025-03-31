Активист из Газы – Washington Post: "ХАМАС должен уйти, а заложники освобождены"

Газета Washington Post публикует статью адвоката из сектора Газы Мумина аль-Натура, одного из организаторов последних оппозиционных выступлений в секторе, который в прошлом был заключен ХАМАСом в тюрьму как политический преступник.

Юрист заявляет: возобновление военных действий стало сокрушительным ударом для всех, кроме ХАМАСа, который видит в них возможность еще сильнее захватить власть, которую он боится потерять. Однако жителям Газы терять больше нечего, поэтому они выходят на манифестации против 18-летней диктатуры группировки.

"Позиция нашего движения ясна. ХАМАС должен уйти, потому что жители Газы хотят жить. Израильские заложники должны быть освобождены, а эта война должна наконец-то закончиться. Однако и Израиль должен признать наше право на существование и национальные устремления", – пишет аль-Натур.

Не скрывая иронии, автор отмечает, что многим на Западе странно видеть проходящие в Газе манифестации против ХАМАСа после того, как на протяжении полутора лет западные активисты на своих демонстрациях поддерживали не только палестинцев, но и ХАМАС. "Но поддерживать ХАМАС – это желать палестинцам смерти, а не свободы. ХАМАС не освобождает, а убивает нас через войну, нищету и вымогательства", – заявляет он.

Активист констатирует: террористы не ограничиваются использованием мирного населения в качестве живого щита. Он систематически разворовывает, а потом продает гуманитарную помощь, наживаясь на голоде. Аль-Натур бросает упрек пропалестинским организациям США и Европы, которые не спешат выступать в поддержку права жителей Газы на свободу от ХАМАСа.

"Мы, палестинцы, имеем право самостоятельно выбрать свое будущее. Когда война закончится, одни захотят остаться и восстанавливать сектор, другие получат шанс уехать. Кто-то захочет продолжить борьбу против Израиля, однако многие другие, как и я, надеются найти новым путь вперед для нас и наших семей", – говорит он.