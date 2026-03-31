The New York Times: война против Ирана расколола руководство в Тегеране

Война США и Израиля против Ирана привела к расколу иранского руководства, серьезно осложнив способность властей в Тегеране принимать решения и координировать ответные удары, пишет The New York Times.

В публикации Джулиана Барнса, Адама Голдмана и Ронена Бергмана отмечается, что с начала войны, продолжающейся уже более четырех недель, были ликвидированы несколько десятков иранских руководителей и их заместителей, а оставшиеся в живых испытывают большие трудности с коммуникацией.

Как отмечает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с оценками американской и западной разведки, выжившие иранские лидеры избегают личных встреч и опасаются пользоваться связью, поскольку боятся перехвата разговоров США и Израилем и новых авиаударов. В результате, хотя силовые и военные структуры Ирана продолжают функционировать, способность правительства разрабатывать новую стратегию и принимать политические решения заметно ослабла. По оценке собеседников газеты, это затрудняет и возможные переговоры с американской стороной: новые иранские переговорщики могут просто не понимать, на какие уступки Тегеран готов пойти и с кем именно нужно согласовывать такие решения.

Издание пишет, что на этом фоне в Иране усилились позиции жесткой линии в "Корпусе стражей исламской революции", и влияние военных может теперь быть выше, чем у религиозного руководства, формально стоящего во главе государства.

При этом остается неясным, насколько реальную власть получил новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи. По данным американской и израильской разведки, он был ранен во время войны и не появлялся на публике. Некоторые представители разведсообщества полагают, что он может играть скорее символическую роль, тогда как реальные решения принимает уцелевшее руководство КСИР.

Собеседники The New York Times утверждают, что удары США и Израиля сильно ослабили иранскую систему управления войсками и принятия решений, однако не парализовали ее полностью. Еще до войны Иран создал децентрализованную систему командования, позволяющую местным командирам в разных районах страны самостоятельно принимать решения о пусках и атаках даже без прямых указаний из Тегерана. Именно этим, по мнению источников газеты, объясняется то, что Иран все еще способен наносить удары, подобные атаке ракетами и беспилотниками по авиабазе "Принц Султан" в Саудовской Аравии. Однако, как подчеркивается в статье, иранские ответные удары оказались менее масштабными и менее эффективными, чем могли бы быть, поскольку региональные командиры вынуждены действовать без полноценной координации друг с другом.

Газета пишет, что раздражение президента США Дональда Трампа по поводу "смешанных сигналов" из Тегерана, вероятно, связано именно с неспособностью нынешнего иранского руководства выработать согласованный ответ на американские предложения.