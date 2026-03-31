AP: союзники США в Персидском заливе призывают Трампа продолжать войну против Ирана

Союзники США в Персидском заливе, прежде всего Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, в частном порядке призывают президента США Дональда Трампа продолжать войну против Ирана, считая, что Исламская республика ослаблена недостаточно. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на американских, израильских и ближневосточных чиновников.

По данным AP, в Эр-Рияде и Абу-Даби считают, что нынешний момент дает редкую историческую возможность нанести власти аятолл в Тегеране такой ущерб, который будет трудно компенсировать.

Изначально страны Залива были недовольны тем, что Вашингтон начал войну без предупреждения, однако теперь часть их руководства считает, что Иран можно и нужно добивать до гораздо более серьезного ослабления режима, отмечается в публикации.

Агентство обращает внимание на то, что позиции арабских стран региона не полностью совпадают. Саудовская Аравия и ОАЭ выступают за более жесткий курс, вплоть до обсуждения наземной операции, тогда как Кувейт и Бахрейн занимают более осторожную, но близкую к ним позицию. В то же время Оман и Катар по-прежнему поддерживают дипломатическое решение.

Как подчеркивает AP, поддержка стран Персидского залива важна для Вашингтона еще и потому, что именно на их территории размещены ключевые американские базы. При этом сами эти государства напрямую в наступательных действиях не участвуют, а Трамп колеблется между переговорами с Тегераном и дальнейшей эскалацией.