12 канал ИТВ: Нетаниягу выдвинул условия для заключения сделки с ХАМАСом, Галант против

Новостная служба 12 канала ИТВ опубликовала в субботу вечером цитаты с закрытого заседания, на котором обсуждалась сделка по освобождению заложников, состоявшегося в минувшую среду.

По информации 12 канала, министр обороны Йоав Галант заявил главе правительства Биньямину Нетаниягу, что сделка с теми условиями, которые внес Нетаниягу, не будет заключена, в то время как начальник Генерального штаба Герци а-Леви сообщил, что есть подходящее "окно возможностей" для заключения договоренности, но его можно упустить.

Источники, близкие к переговорной группе, говорят о возможном срыве переговоров. Герци а-Леви, по данным 12 канала, считает необходимым начать переговоры, продолжая давить на ХАМАС, и после заключения сделки можно будет отвести вооруженные силы на север сектора. Он не считает проблему Филадельфийского коридора препятствием для заключения первого этапа сделки и освобождения 30 человек, половина из которых должны быть женщинами.

Галант также считает, что необходимо рассматривать сделку на нынешних условиях, в то время как Нетаниягу требует соблюдения условий безопасности, которые не позволят ХАМАСу восстановить контроль над сектором Газы и вновь угрожать Израилю. По словам министра обороны, такие условия приведут к очередному прекращению переговоров.

Отметим, что когда 12 канал обратился в канцелярию министра обороны за комментариями, представители канцелярии отказались комментировать информацию, подчеркнув, что не комментируют слитые с закрытых заседаний данные.