"Исраэль а-Йом": генерал-майор Роман Гофман возглавит Южный военный округ

Военный секретарь главы правительства генерал-майор Роман Гофман, как ожидается, будет назначен командующим Южным военным округом, сменив подавшего в отставку Ярона Финкельмана. Об этом сообщает издание "Исраэль а-Йом", отмечая, что деятельность военачальника на нынешнем посту получила высокую оценку как премьер-министра Биньямина Нетаниягу, так и министра обороны Исраэля Каца.

Должность военного секретаря главы правительства, связующего звена между политическим руководством и военным командованием, является особенно важной во время войны. Для Гофмана она стала значительным этапом в военной карьере. Гофман – сторонник активных действий.

"Исраэль а-Йом" цитирует информированный источник, по словам которого, в Израиле готовятся к возможному возобновлению военных действий против ХАМАСа в случае провала второго этапа переговоров. Судя по всему, именно Гофману предстоит вести войска в бой.

Издание отмечает, что генерал не относится ни к одной из армейских "клик", и рассказывает о напряженных отношениях военного секретаря главы правительства с начальником Генштаба. По мнению Герци А-Леви, Гофман не всегда помнит, что он представитель армии в канцелярии премьера, а не наоборот.

Роман Гофман, уроженец белорусского Мозыря, – единственный на сегодняшний день представитель "большой алии", получивший звание генерал-майора. Командовал 7-й бронетанковой бригадой "Саар ми-Голан" и развернутой на Голанских высотах 210-й территориальной дивизией "А-Башан". 7 октября 2023 года, будучи командующим Центром боевой подготовки сухопутных войск, Роман Гофман отправился в Сдерот, чтобы принять участие в отражении нападения ХАМАСа на Израиль. Он получил тяжелое ранение в бою.