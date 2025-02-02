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Ynet: мусульманские страны не спешат принимать освобожденных боевиков ХАМАСа

время публикации: 02 февраля 2025 г., 22:05 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 22:08

70 террористов ХАМАСа, освобожденных из израильских тюрем и депортированных в Египет в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газы, находятся в каирской гостинице, потому что ни одна страна, согласившаяся их принять, не оформила необходимые документы. Об этом пишетYnet.

Представитель палестинского управления по делам заключенных посетовал в беседе с порталом, что арабские страны на данный момент не приняли ни одного заключенного, а Турция, согласившаяся принять жителей Иерусалима, сначала проводит проверку.

Власти Египта запрещают активистам ХАМАСа покидать гостиницу, так что, отметил палестинский представитель, фактически они переведены из израильской тюрьмы в египетскую. Как утверждается, им долгое время не предоставили и гражданскую одежду, и они оставались в робах и тапочках израильского управления тюрем.

Руководство группировки не спешит выступать с протестами, возможно, не желая ссориться с властями Катара и Турции. Представители этих стран не сообщают, какое количество заключенных готовы принять. Возможно, что освобожденных примут также Тунис и Алжир.

Пресса
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