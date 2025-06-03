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Пресса

NYT: США предложили Ирану заключить промежуточное ядерное соглашение

США
Иран
Ядерное оружие
время публикации: 03 июня 2025 г., 22:01 | последнее обновление: 03 июня 2025 г., 22:05
NYT: США предложили Ирану заключить промежуточное ядерное соглашение
AP Photo/Vahid Salemi

Как пишет газета The New York Times, в ходе последнего раунда переговоров о судьбе иранской ядерной программы американская делегация предложила Ирану заключить временное соглашение и продолжить переговоры о постоянном договоре.

Как утверждается в публикации, на промежуточном этапе режим аятолл сохранит возможность обогащать уран до небольшой концентрации – в мирных целях. США помогут Ирану в развитии ядерной энергетики, в частности – в строительстве атомных реакторов. В дальнейшем предлагается создать международный консорциум с участием арабских стран и передать обогащение ему.

NYT отмечает: промежуточный период может продлиться несколько лет. На деле это означает, что долгосрочным решением проблемы предстоит заниматься уже будущей администрации. Добавим, что крайне важным для Ирана является вопрос о смягчении западных санкций, наносящих серьезный ущерб иранской экономики.

Вопрос об обогащении урана – один из самых сложных на переговорах. 2 июня новостные агентства сообщили, что США склоняются к компромиссу по данному вопросу. Вечером того же дня президент Дональд Трамп заявил: обогащение должно быть прекращено полностью.

Пресса
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