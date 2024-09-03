"Маaрив": ХАМАС получил внедорожники Toyota через Ашдодский порт и КПП Керем-Шалом

Глава правительства Биньямин Нетаниягу в своем специальном обращении накануне объяснял, почему он твердо отстаивает позицию необходимости контроля Израиля над Филадельфийским коридором в ходе переговоров об освобождении заложников. Он подчеркнул, что большая часть оружия, боеприпасов и даже машин была доставлена террористами через туннели вдоль Филадельфийского коридора.

Журналист Ави Ашкенази в своей колонке в "Маариве" утверждает, что это не совсем так, и что "у главы правительства, судя по всему, небольшая проблема с памятью". Ашкенази утверждает, что Филадельфийский коридор это не основной источник контрабанды в сектор Газы.

Большую часть оружия ХАМАС получил во время правления "Братьев-мусульман" в Египте через КПП Рафиах над землей. Внедорожники Toyota, на которых террористы красовались в "черную субботу" 7 октября и на которых они преследовали жителей Сдерота и Офакима, были централизованно доставлены через порт в Ашдоде и ввезены в сектор Газы через КПП Керем-Шалом. Бетон, использованный для создания и укрепления террористических туннелей, ХАМАС получил из Израиля через КПП Керем-Шалом.

Ракеты ХАМАС изготавливал в Газе и в Хан-Юнисе на станках, закупленных… в Израиле, на закрывшихся или обновивших свое оборудование заводах, и эти станки были закуплены ХАМАСом как железный лом.

Журналист называет Филадельфийский коридор "коридором смерти" и напоминает, какие потери израильские войска несли за время охраны этого участка. Ашкенази подчеркивает: Нетаниягу избегал занимать Филадельфийский коридор в течение первых восьми месяцев войны, и он воздерживался от этого в течение 15 лет своего правления. "Что же изменилось сейчас, если Филадельфийский коридор стал краеугольным камнем нашего существования", – задается вопросом Ашкенази.

Он напоминает, что Ирану больше не нужен Филадельфийский коридор, ведь в отличие от 14 километров Филадельфийского коридора, граница с арабскими населенными пунктами Иудеи и Самарии со множеством брешей тянется более 300 километров, и оружие и лазутчики поступают из Ирана напрямую в Дженин, Туль-Карем, Шхем и Рамаллу – в нескольких минутах езды от Афулы, Кфар-Сабы, Рош а-Аина. И Нетаниягу не говорит, что он планирует с этим делать.