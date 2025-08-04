Израильский институт политического консалтинга LS GROUP, специализирующийся на изучении влияния СМИ на когнитивные и поведенческие установки человека, провел психолингвистическое исследование международной информационной кампании "Голод в Газе", сравнив её освещение в израильских и международных СМИ. В анализ вошли тысячи статей, блогов, постов и комментариев крупнейших мировых и израильских медиа. Авторы исследования: Л.Лифиц, М. Дымшиц.

Израильские СМИ: Материалы в израильских СМИ сосредоточены на темах смерти и физических страданий, но без выраженного сочувствия к жителям Газы. По словам управляющего партнёра LS GROUP Леонида Лифица, израильские СМИ, воспринимают обвинения как частично вымышленные, хотя признают возможность отдельных реальных случаев. Их нарратив отражает стремление к разрешению конфликта (см график "движение ОТ"), но эмоциональная вовлечённость остаётся минимальной. Все каналы репрезентации, включая рациональность ("рацио"), часто находятся в небольшом минусе, за исключением темы физических действий ("кинестетика"), которая выражена ярко и сравнима с международными СМИ, что определяется основной темой.

Международные СМИ: В отличие от израильских, международные СМИ акцентируют внимание на теме власти, особенно "страха перед властью", направленного, вероятно, на Израиль. При этом они демонстрируют полное отсутствие эмпатии к жителям Газы. Как отмечает ведущий эксперт LS GROUP Михаил Дымшиц, на фоне низкой эмоциональной вовлечённости ("нулевой фон") международные СМИ выделяются значительными показателями рациональности ("рацио"), что характерно для сознательно манипулятивной позиции. Высокий уровень "сторонности" ( см график "Сторона")-категории, которая редко показывает значимые отклонения, выглядит разоблачительно, подчёркивая предвзятость. Кроме того, выраженное "движение К" (стремление усилить тему, в лучшем случае как информационный повод) контрастирует с израильским "движением ОТ", что указывает на желание международных СМИ поддерживать и нагнетать конфликт.

Этические аспекты: Международные СМИ показывают пренебрежение этическими нормами, моральные оценки и эмпатия находятся на низком уровне, в отличие от израильских СМИ, где эти показатели менее негативны. Однако международные медиа выделяются прагматичностью, используя тему голода для продвижения своей повестки.

Симулякр: Международные СМИ создают образ, оторванный от реальности- симулякр, где тема голода в Газе служит инструментом для обсуждения, а не отражением реальных человеческих судеб. Израильские СМИ, напротив, затрагивают конкретные аспекты, такие как "смерть" и "физиология", хотя и без особой эмоциональной вовлечённости.

Общий тон: Тексты обоих типов СМИ демонстрируют низкую вовлечённость и отсутствие искренности. Интеллектуальный уровень изложения остаётся невысоким, с минимальной озабоченностью правдивостью. Агрессия в текстах обусловлена самой темой, а не намерениями авторов.

Вывод: Международные СМИ используют тему голода в Газе как инструмент для продвижения своей повестки, проявляя равнодушие к судьбам людей и создавая образ, не связанный с реальностью. Их высокий уровень "сторонности" и рациональности на фоне низкой эмпатии указывает на манипулятивный подход. Израильские СМИ, хотя и не выражают глубокого сочувствия, затрагивают реальные аспекты проблемы, но делают это сдержанно и без эмоциональной вовлечённости. Оба подхода характеризуются поверхностностью и отсутствием искреннего интереса к правде или гуманитарным аспектам.

Результат анализа достигается за счет психолингвистической оценки текстов системой Linguistiks®, построенной на интерпретации данных, полученных машинным способом.

Сама методика базируется, внешне валидизированных критериях контент-анализа тематического апперцептивного теста (Thematic apperception test (TAT). М.Н. Дымшиц, Генри А. Мюррей, Хайнц Хекхаузен)