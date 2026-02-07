The Guardian: сотрудники BBC Persian заявляют, что находятся "под колпаком" спецслужб Ирана

Работающие за границей иранские журналисты получили предупреждение, что из-за их профессиональной деятельности их семьи на родине подвергаются преследованиям властей, сообщает The Guardian.

Изданию стало известно о случаях, когда родителей журналистов предупреждали: иранские службы безопасности знают, где работают их дети, вплоть до того, за каким именно столом в редакции они сидят.

Сотрудники персидской службы BBC (BBC Persian), аудитория которой составляет 30 миллионов человек, заявили, что давление не прекратилось и после волнений, приведших к гибели десятков тысяч человек.

Журналистам сообщили, что они остаются мишенями для иранских спецслужб, даже находясь на территории Великобритании. Некоторые из них принимают дополнительные меры безопасности после того, как стали объектами реальных угроз. Другие были вынуждены уволиться из-за финансового давления, оказываемого в Иране на их родственников.

Один из журналистов на условиях анонимности рассказал, что его отец был задержан. Силовики заявили ему, что ведут слежку за журналистами за рубежом.

"Они каким-то образом знали обо мне всё", – сказал журналист. "Они сказали, что знают, где я живу. Они даже дали моему отцу адрес, номер телефона и указали точное место, где я сижу в редакции. Они знали, над какой именно программой я работаю, и заявили: "Нам эта программа не очень нравится".

По словам журналиста, отцу дали понять, что даже в Лондоне его сын не может чувствовать себя в безопасности.