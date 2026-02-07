Рои Дрор и Микаэла Моше - чемпионы Израиля по стрельбе из лука
время публикации: 07 февраля 2026 г., 10:21 | последнее обновление: 07 февраля 2026 г., 10:21
В Ришон ле-Ционе завершился чемпионат Израиля по стрельбе из лука в закрытых помещениях.
Чемпионом Израиля стал Рои Дрор, чемпионкой - Микаэлла Моше.
Рои Дрор в финале победил Итая Шани.
По итогам чемпионата были отобраны спортсмены для участия в чемпионате Европы.
