Рои Дрор и Микаэла Моше - чемпионы Израиля по стрельбе из лука

В Ришон ле-Ционе завершился чемпионат Израиля по стрельбе из лука в закрытых помещениях.

Чемпионом Израиля стал Рои Дрор, чемпионкой - Микаэлла Моше.

Рои Дрор в финале победил Итая Шани.

По итогам чемпионата были отобраны спортсмены для участия в чемпионате Европы.