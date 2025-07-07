BBC: офицер безопасности ХАМАСа признал, что контроль над большей частью сектора потерян

Высокопоставленный офицер службы безопасности ХАМАСа в интервью британской телерадиокорпорации BBC заявил, что после многих месяцев войны с Израилем группировка потеряла примерно 80% контроля над сектором Газы, и образовавшийся вакуум заполняют вооруженные палестинские кланы.

Сам он – офицер в звании подполковника, имени которого BBC не называют – в первую неделю войны был ранен, после чего отошел от своих обязанностей по состоянию здоровья. Он беседовал с журналистами голосовыми сообщениями на условиях сохранения анонимности, подчеркнув, что "ситуация с безопасностью в секторе полностью рухнула, и нигде больше нет контроля".

"Люди разграбили самый мощный аппарат безопасности ХАМАСа "Ансар", комплекс, использовавшийся для управления Газой, – заявил он. – Они украли все – офисы, матрасы, даже цинковые панели, и никто не вмешивался, ни полиция, ни службы безопасности. Теперь повсюду вооруженные банды, они могут тебя арестовать, могут тебя убить, и никто не вмешается. А любого, кто пытается действовать самостоятельно, чтобы остановить разграбление – Израиль уничтожает своими бомбами".

"Безопасности – ноль. Контроля ХАМАСа – ноль. Нет ни руководства, ни командования, ни связи, – продолжил жаловаться он. – Зарплаты задерживают, а когда их наконец перечисляют, их ни на что не хватает. Некоторые гибнут просто в попытке получить зарплату. Это полный крах".

О группировке Абу Шабаба собеседник BBC сказал так: "Абу Шабаб сейчас как осиротевший ребенок: все захотят его усыновить, если он сможет свергнуть правление ХАМАСа. Публично все отрицают связи с вооруженными группами в Газе, но Абу Шабаб трижды встречался с высокопоставленным палестинским офицером разведки и отправлял сообщения египтянам через своих родственников на Синае".

Отставной офицер утверждает, что Абу Шабаб поддерживает хорошие связи с лагерем Мухаммада Дахлана. При этом он подчеркнул: ХАМАС готов на все, чтобы устранить Абу Шабаба – не из-за его силы, а из страха, что он может стать символом, вокруг которого сплотятся противники ХАМАСа. "17 лет ХАМАС наживал повсюду врагов. И если кто-то вроде Абу Шабаба сможет сплотить их – это станет началом конца для нас".