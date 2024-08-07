Washington Post: Израиль сообщал США о своей ответственности за ликвидацию Ханийи

В публикации The Washington Post, посвященный решению руководства ХАМАСа назначить временно исполняющим обязанности главы политбюро этой террористической организации Яхьи Синуара, есть следующая фраза по поводу ликвидации в Тегеране главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи: "Израиль не прокомментировал атаку, но сразу же после нее сообщил официальным лицам США о своей ответственности".

Автор публикации Мириам Бергер не указывает источник этой информации.

Между тем эту фразу в ее статье уже цитируют многие арабские, иранские и российские СМИ.

Напомним, что власти Израиля не брали на себя ответственность за ликвидацию Ханийи, а власти США не делали по этому поводу никаких заявлений.

В статье Бергер также отмечается, что Синуар, главный ответственный за резню в Израиле 7 октября 2023 года, придерживается более жесткой тактики, чем Ханийя. "Остается неясным, как Синуар, скрывающийся и находящийся на вершине списка самых разыскиваемых Израилем лиц, будет выполнять дипломатические обязанности Ханийи, включая работу в качестве главного переговорщика на переговорах о прекращении огня, которые снова зашли в тупик после убийства. В течение месяцев то возобновляющихся, то прекращающихся переговоров Ханийя курсировал между арабскими столицами, но именно Синуар имел последнее слово в любом соглашении", – пишет The Washington Post.