Financial Times сообщает о московской недвижимости клана Асадов

Издание Financial Times со ссылкой на имеющиеся документы о покупке недвижимости пишет, что семья бывшего президента Сирии Башара Асада с 2013 по 2019 годы приобрела в Москве 13 квартир на общую сумму 40 миллионов долларов.

Большая часть недвижимости, 13 апартаментов, зарегистрированы на двоюродного брата свергнутого диктатора Хафиза Махлуфу и на связанные с ним компании. Две квартиры принадлежат жене еще одного кузена Асада – Рами Махлуфа. Еще четыре – братьям-близнецам Ихабу и Ияду Махлуфам.

Для оформления сделок активно использовались офшорные компании, что помогло скрыть сведения о настоящих владельцах. Издание отмечает, что 40 миллионов долларов – оценка стоимости жилья на 2019 год, а не на сегодняшний день. Особой популярностью клана пользуется деловой центр Москва-Сити.

Отметим, что принципиально новой информации публикация не содержит. О том, что клан Асадов приобрел в Москве недвижимость на 40 миллионов долларов, сообщило в 2019 году издание Der Spiegel. Интерес к теме очевидно вызван "переездом" в Москву самого Башара Асада.