Fox News рассказал об инициативе республиканцев наказывать студентов-манифестантов высылкой в Газу

Как сообщает Fox News, группа республиканских конгрессменов представила на рассмотрение Палаты представителей законопроект, предлагающий минимум на полгода высылать в сектор Газы лиц, признанных виновными в незаконной деятельности в американских университетах.

Несмотря на то, что в тексте законопроекта не упоминается Израиль, он напрямую касается незаконных манифестаций, начавшихся после нападения ХАМАСа на еврейское государство 7 октября 2023 года, отмечает телеканал. В секторе, ставшем ареной военных действий, им предлагается заниматься общественными работами.

«Студенты покинули аудитории, чтобы преследовать других студентов и мешать преподаванию. Отменены даже церемонии вручения дипломов. Пора положить этому конец. Если вы поддерживаете террористов – сами расхлебывайте заваренную вами кашу», - говорит один из инициаторов законопроекта конгрессмен от Техаса Рэнди Вебер.

Он также выразил уверенность, что они не продержатся в Газе и дня: «Но мы должны дать им такую возможность».