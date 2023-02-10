"Нет благородных преступников". Александр Кагальский в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Александр Кагальский – в прошлом полицейский и сотрудник пресс-службы полиции Израиля, позже советник израильского посольства в России по связям с прессой, ныне работник организации "Натив".

adv_11 m_ar_1

Отвечая на детские вопросы, он характеризует себя так: "Человек, которому интересно жить". Кагальский увлечен морскими путешествиями под парусами. Если бы жизнь сложилась иначе, он хотел бы быть художником или скульптором.

13-летний мальчик спросил: "Почему Бог не наказывает всех воров и убийц?" Ответ агностика Кагальского: "Мы не знаем, может и наказывает".

Девочка 12,5 лет спросила: "Каковы мотивы убийц и воров?" Отвечая на этот вопрос, Александр говорит о том, что люди, которые не уживаются в установленных рамках, могут стать первооткрывателями, но иногда те из них, кто не уважает закон, кто не может или не хочет остановиться, оказываются преступниками. При этом Кагальский подчеркивает: "Нет благородных преступников... Тому, кто живет в криминальной действительности, нельзя верить на слово".

adv_12 incontent_1

adv_13 m_ar_2

При ответе на вопрос "Ты веришь людям?" Александр Кагальский признает, что у работников правоохранительных органов, особенно у следователей возникает зачастую профессиональная деформация. Обычно это способность улавливать фальшь, к которой "привыкаешь как к оружию".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Александром Кагальским

adv_14 incontent_2

adv_15 m_ar_3

Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]

Передача "Детский недетский вопрос" в Facebook

adv_16 incontent_3