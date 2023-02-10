"Нет благородных преступников". Александр Кагальский в передаче "Детский недетский вопрос"
Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.
Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.
Гостем передачи стал Александр Кагальский – в прошлом полицейский и сотрудник пресс-службы полиции Израиля, позже советник израильского посольства в России по связям с прессой, ныне работник организации "Натив".
Отвечая на детские вопросы, он характеризует себя так: "Человек, которому интересно жить". Кагальский увлечен морскими путешествиями под парусами. Если бы жизнь сложилась иначе, он хотел бы быть художником или скульптором.
13-летний мальчик спросил: "Почему Бог не наказывает всех воров и убийц?" Ответ агностика Кагальского: "Мы не знаем, может и наказывает".
Девочка 12,5 лет спросила: "Каковы мотивы убийц и воров?" Отвечая на этот вопрос, Александр говорит о том, что люди, которые не уживаются в установленных рамках, могут стать первооткрывателями, но иногда те из них, кто не уважает закон, кто не может или не хочет остановиться, оказываются преступниками. При этом Кагальский подчеркивает: "Нет благородных преступников... Тому, кто живет в криминальной действительности, нельзя верить на слово".
При ответе на вопрос "Ты веришь людям?" Александр Кагальский признает, что у работников правоохранительных органов, особенно у следователей возникает зачастую профессиональная деформация. Обычно это способность улавливать фальшь, к которой "привыкаешь как к оружию".
Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Александром Кагальским
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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]
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