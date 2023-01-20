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    Досуг

    "Каждое утро смотреть на восход солнца". Миша Голдовский в передаче "Детский недетский вопрос"

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    "Детский недетский вопрос"
    "Детский недетский вопрос"

    Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

    Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

    Гостем передачи стал Миша Голдовский – инженер, автор-исполнитель собственных песен, а также песен В.Высоцкого и А.Макаревича, переведенных на иврит.

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    В прошлые годы Голдовский был представителем "Сохнута". Он считает, что сравнение Израиля со страной, откуда ты приехал, – это "дорога в никуда". Эти сравнения "все время будут голову поворачивать назад", говорит он.

    Миша Голдовский живет в Израиле с 1977 года. Но признается, что до сих пор в Иерусалиме чувствует себя в напряжении: "Когда спускаюсь из Иерусалима, я начинаю дышать легче".

    Голдовский считает, что человек, который стремится к счастью, никогда не будет счастливым.

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    Девочка спросила: "Как справиться с черным сердцем?" Ответ: "Каждое утро смотреть на восход солнца".

    Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Мишей Голдовским

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    Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

    Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]

    Передача "Детский недетский вопрос" в Facebook

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