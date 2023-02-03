"Счастье – холодная рыба". Римас Туминас в передаче "Детский недетский вопрос"
Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.
Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.
Гостем передачи стал Римас Туминас – театральный режиссер, прославившийся своими постановками в театрах Литвы, России и других стран мира. Недавно он поставил в израильском театре "Гешер" спектакль "Анна Каренина". О нем говорят: Туминас – мастер метафор и иронических загадок.
Трехлетняя девочка спросила: "Папа, а страсть – это страшно?" Туминас отвечает: "Страшно. Это пожар. Надо уметь греться у огня".
О счастье. "Счастье – холодная рыба. Коснется и проплывет мимо... Верь, что оно есть. Оно как Бог. Счастье – это вера". И, отвечая уже на другой детский вопрос: "Вера – это провокация смерти".
Девятилетний мальчик, говорящий на русском, иврите и английском, спросил: "Ты любишь знать людей?" "Очень люблю... Театр – это институт исследования человека", – говорит Римас Туминас. И далее: "Спектакль – ничто иное как порядок".
Японская девочка попросила: "Скажи одним словом, о чем ты думаешь всю свою жизнь".
Туминас: "Слава".
Она же попросила "назвать свою жизнь одним словом".
"Дышать".
Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Римасом Туминасом
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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]
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