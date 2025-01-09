Опубликованы имена знаменитостей, чьи дома сгорели в Калифорнии

Издание Page Six опубликовало список знаменитостей, чьи дома сгорели в результате сильнейшего за последние годы лесного пожара в Калифорнии.

Пылающая Калифорния: пожарные пытаются сдержать торнадо огня. Фоторепортаж

В результате пожара своих домов лишились Энтони Хопкинс, Джон Гудмен, Анна Фэрис, Майлз Теллер, Юджин Леви, Билли Кристал, Адам Броуди и Лейтон Мистер.

Все эти дома находились в районе Пасифик-Палисейдс (между Санта-Моникой и Малибу), где огнем уничтожены тысячи строений.

Ранее портал TMZ сообщал, что в Малибу сгорел пляжный дом актрисы и светской львицы Пэрис Хилтон.

Стоимость каждого дома голливудских знаменитостей, уничтоженных пожаром, составляла миллионы долларов. Как передает ABC News, совокупный ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе превысил 50 миллиардов долларов.

Агентство Associated Press отмечает, что в результате пожаров сгорели до десяти школ, в том числе школа Палисейдс-Чартер, показанная в фильме ужасов "Кэрри" (1976) и в телесериале "Волчонок" (2011).