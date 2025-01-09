Пылающая скорбь – Тель-Авивский музей обновил и перетасовал коллекцию израильского искусства

Седьмого января открылась обновлённая коллекция израильских художников в Тель-Авивском музее искусств. Кураторы предприняли попытку ответить на вызовы настоящего времени и создать визуальный диалог, длящийся почти сто лет. К экспозиции добавлено около 70 новых работ известных и новых художников.

Выставка включает работы, созданные здесь на протяжении более ста лет, и предлагает новое прочтение истории израильского искусства. Экспозиция расширена и перетасована, добавлено около 70 новых работ ведущих художников и художниц и тех, кто выставляется впервые.

Художники начала прошлого века и начала нынешнего всё дальше и дальше друг от друга несмотря на то, что и тех и других настигла печаль многочисленных войн. Поляризация – почти как сегодня в израильском обществе, только через поколения художников и визуализацию контрапункта: идея любви и воспевания "Эрец Исраэль", мечты о своей стране против стыда за своё еврейство, самобичевания и самоуничижения. А рядом – равнодушие и даже ненависть окружающего мира, которая не даёт полностью отказаться от своей этнической принадлежности.

Кураторы выставки проделали прекрасную работу, налаживая "разговор" и противоборство, выстраивая говорящее пространство выставки. У каждого зала есть название, у каждой стены есть переломный момент.

Название "Пылающая скорбь" (עצב דלוק) заимствовано из стихотворения израильской поэтессы и эссеистки Шва Сальхов (שבא סלהוב). Сальхов наша современница, вся её жизнь построена на дихотомии: выйдя из религиозной семьи, она не вписалась в светское общество, но вернувшись домой и там почувствовала себя чужой.

И эта глубинная связь смыслов продолжает вопросы и разницу идеологий в израильском обществе сегодня.

Среди представленных на выставке работ:

"Вечный жид" Михаэля Саган-Коэна,

культовая скульптура "Он шел по полям" Игаля Тумаркина,

фотография Михи Бар-Ама "Первый солдат у Стены Плача, Шестидневная война", картина из серии "Боксеры", созданная Ури Лифшицем после войны Судного дня,

мелодраматический портрет плачущей Тами Бен-Ами, снятый Михой Киршнером в середине 80-х,

картина "Черная звезда (Рон Арад)" Элада Ларома, изображение пилота в плену, каким его видели в последний раз на экране телевизора,

а рядом картина Зохара Таль Энбара "Юноша света и золота" – портрет Йотама Хаима, который был похищен из своего дома в кибуце Кфар-Аза, выжил в плену ХАМАС и был по ошибке застрелен огнем ЦАХАЛа.

"Площадь Сион" из серии "Иерусалим" Ивана Шваблера,

"Король Иерусалима или дурак на холме" Моти Мизрахи,

"Долина Хинном" в картине Памелы Леви и фотографии Эти Шварц,

работа Дора Газа "Самира", основанная на семейной фотографии его палестинско-христианской бабушки из Яффо, которая была выселена с семьей в 1948 году в Лод,

видеоработы "Шаббат" Ниры Перег и "Плачущий человек" Эльхам Рокни,

фотографии "Черные пантеры 40 лет спустя" Давида Адики,

"Кактус (Сабрес)" Ассама Абу Шакры,

"Мессия на осле" Асада Ази.

А также многие-многие другие.

Выставка расположена в крыле современного искусства Тель-Авивского музея искусств.

Куратор: Далит Матитьяху. Заместитель куратора: Таль Ройтман.

Помощники куратора: Кфир Меир, Ади Гросс, Амит Шама

Страница выставки на сайте музея