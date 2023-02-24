"Я не предавал, меня не предавали". Арик Нудельман в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Арик Нудельман – бывший заместитель мэра Рамат-Гана, ныне владелец и генеральный директор израильского русскоязычного "Лучшего радио".

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О себе он говорит так: "Отличный отец, хороший муж и не очень хороший сын". Самым важным качеством человека считает верность.

Говорит, что изначально к незнакомым людям относится плохо, а потом меняет отношение в лучшую сторону, если его не разочаровывают. "Я не предавал ни разу в жизни, и меня не предавали ни разу в жизни".

О душе. "Душа может спать. Ты можешь вести с ней постоянный диалог. Или воевать с ней".

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Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Ариком Нудельманом

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]

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