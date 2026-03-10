В рамках политики русификации "Иванушки International" поменяют название

Продюсер российской группы "Иванушки International" Игорь Матвиенко сообщил агентству ТАСС, что коллектив намерен сократить свое название до "Иванушек", отказавшись от иностранной части. Себя он попросил называть не продюсером, а художественным руководителем.

"Вообще англицизмы надоели. Тем не менее, кто хочет оставить английские названия, я бы предложил ввести дополнительный налог на это", – добавил он. Ранее о недопустимости иностранных названий выступил заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов.

1 марта в России вступил в силу закон о "О защите русского языка от чрезмерного использования заимствований в публичном пространстве". Согласно документу, вывески, таблички, указатели и информационные стенды должны быть переведены на русский язык.

После этого екатеринбургская общественница Екатерина Герлах обратилась в прокуратуру с просьбой проверить на соответствие закону певца SHAMAN.

"Выхожу на улицу и вижу, как с рекламной афиши, написанной вражьей латиницей, на меня улыбается патриотический певец номер один – SHAMAN. Мне всегда казалось странным, что человек поет про то, как он горд тем, что он русский, а псевдоним на латинице. Мне это резало глаз", – заявила она.