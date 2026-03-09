x
Культура

Украина призвала не допускать Россию к Венецианской биеннале 2026

Биеннале
Современное Искусство
время публикации: 09 марта 2026 г., 19:14 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 19:14
Украина призвала не допускать Россию к Венецианской биеннале 2026
Wikipedia.org. Фото: Naturpuur

На Венецианской биеннале может впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину открыться российский павильон. Это решение вызвало резкую реакцию Киева и критику со стороны ряда международных наблюдателей.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выступил с заявлением, призвав организаторов биеннале не допускать участие России. По его словам, одна из самых авторитетных художественных платформ мира не должна становиться площадкой для оправдания военных преступлений, которые Россия совершает против украинского народа и его культурного наследия.

Сибига также заявил, что Россия использует культуру как инструмент политического влияния. Он напомнил, что в 2022 году на территории Джардини, где расположен российский павильон, была создана специальная инсталляция в поддержку Украины. Тогда организаторы биеннале осудили вторжение России.

В 2022 году российский павильон был закрыт для посетителей. В 2024 году пространство открылось вновь, однако там была представлена экспозиция Боливии, которая сохраняет дипломатические отношения с Россией.

На биеннале 2026 года планируется выставка с участием российских художников под кураторством Анастасии Карнеевой. По информации СМИ, Карнеева – дочь заместителя генерального директора российской государственной корпорации "Ростех" Николая Волобуева. Корпорация управляет научно-исследовательскими институтами и промышленными предприятиями, специализируется на военной промышленности и высокотехнологичной продукции.

Ранее организаторы биеннале заявляли, что не могут исключать национальные павильоны, поскольку участие могут запрашивать все страны, признанные Италией. По этой причине руководство выставки отказывалось учитывать и антиизраильские петиции с требованием запретить работу израильского павильона.

В 2022 году решение закрыть российский павильон принял куратор Раймундас Малашаукас, который отказался от участия вместе с художниками Кириллом Савченковым и Александрой Сухаревой. Тогда они назвали войну в Украине политически и эмоционально невыносимой.

